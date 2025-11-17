На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предупредили о рисках полной остановки грузовых авиаперевозок

«Ъ»: грузовые авиаперевозчики заявили о рисках скорой остановки работы
Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Российские грузовые авиаперевозчики в ближайшие три-пять лет рискуют столкнуться с полной остановкой работы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обсуждение проблем отрасли на круглом столе в Общественной палате России.

По словам перевозчиков, основными причинами подобного исхода являются устаревание парка, дефицит персонала и запчастей, а также неравная конкуренция с иностранными компаниями и долгие очереди на ремонт. По состоянию на конец 2025 года, в России в эксплуатации находятся около сотни грузовых самолетов, 30 из которых принадлежат государственным структурам.

Издание отметило, что для сохранения отрасли участники рынка хотят предложить правительству продлить ресурсы техники, ввести контроль цен на запчасти, рассмотреть возможность субсидирования рейсов, ограничить демпинг со стороны иностранных перевозчиков, а также ускорить вывоз двигателей на ремонт за рубеж.

В августе основатель группы компаний «Волга-Днепр», специализирующейся на грузовых авиаперевозках и логистике, Алексей Исайкин объявил о возможной передаче холдинга государству. По информации журналистов, вопрос может решиться до конца текущего года.

Ранее в России дефицит грузовиков привел к скачку тарифов.

