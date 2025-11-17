В Курске открыли проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

В Курске на базе концертного зала «Свиридовский» начал работу проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Мероприятие по открытию посетили губернатор Курской области Александр Хинштейн и генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. Новый офис стал 31-м в России.

Новая площадка предназначена для авторов и команд, работающих над культурными проектами. Здесь можно получить информацию о конкурсах грантовой поддержки, проконсультироваться со специалистами, доработать заявку и повысить шансы на победу. Специалисты офиса будут проводить обучающие мероприятия и помогать в информационном продвижении успешных проектов.

«На сегодня по результатам 15 завершенных конкурсов от Курской области участие приняли 1 389 инициатив, поддержка была оказана 132 проектам на сумму более 250 млн рублей. В рейтинге регионов ЦФО в этом конкурсе мы поднялись с 5-го на 4-е место. Нам важно поддерживать и всячески продвигать наш творческий блок: мы на пороге 1000-летия Курска, впереди огромный фронт работы, в том числе — по увековечиванию памяти наших великих земляков», — отметил Хинштейн.

В рамках открытия в концертном зале прошла встреча с победителями и участниками грантовых конкурсов ПФКИ. Кроме того, что для развития социокультурного проектирования между Курской областью и ПФКИ было подписано соглашение. Документ подписали Хинштейн и Карманов.

Отмечается, что в этом году 14 проектов из Курской области получили поддержку на сумму более 31 млн рублей. Один из крупнейших проектов посвящен Виктору Третьякевичу — курянину, Герою России и одному из организаторов подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия».

Авторы создадут художественную галерею из 30 работ, которые будут выставлены на десятках площадок. После завершения выставка передастся в фонды Курского областного краеведческого музея. На реализацию проекта выделено почти 8,8 млн рублей.