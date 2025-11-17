На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, косивший траву, нашел в ней клад

В Германии косивший траву коммунальщик нашел десять слитков золота
true
true
true
close
Bannewitz Public Order Office

В Германии сотрудник коммунальных служб случайно обнаружил десять золотых слитков, когда выполнял свою работу. Об этом сообщает mdr.de.

Все произошло в муниципалитете Банневиц в Саксонии 17 октября. По информации СМИ, мужчина косил траву на холме, когда обратил внимание на блестящие в ливневой канализации предметы. При более детальном рассмотрении выяснилось, что он нашел восемь золотых слитков, что подтвердила последующая экспертиза. Позднее, при повторном осмотре территории, были найдены еще два слитка.

Общая стоимость клада превышает 30 тысяч евро (более 2,8 млн рублей). Слитки находятся под контролем полицейского управления в Дрездене. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит золото.

Ранее в США садовница нашла клад во время уборки листьев в общественном парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами