Мужчина, косивший траву, нашел в ней клад

В Германии сотрудник коммунальных служб случайно обнаружил десять золотых слитков, когда выполнял свою работу. Об этом сообщает mdr.de.

Все произошло в муниципалитете Банневиц в Саксонии 17 октября. По информации СМИ, мужчина косил траву на холме, когда обратил внимание на блестящие в ливневой канализации предметы. При более детальном рассмотрении выяснилось, что он нашел восемь золотых слитков, что подтвердила последующая экспертиза. Позднее, при повторном осмотре территории, были найдены еще два слитка.

Общая стоимость клада превышает 30 тысяч евро (более 2,8 млн рублей). Слитки находятся под контролем полицейского управления в Дрездене. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит золото.

Ранее в США садовница нашла клад во время уборки листьев в общественном парке.