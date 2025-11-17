На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муж онкобольной женщины, которую заморозили до вакцины от рака, нашел другую

В Китае мужчина по имени Гуй Цзюньмин оказался в центре общественного внимания после того, как завел новые отношения, пока его жена Чжан Вэньлянь находится в криогенной заморозке, пишет South China Morning Post.

У Чжан, которой было 48 лет, был рак легких. В 2017 году врачи дали ей всего несколько месяцев жизни, и Гуй принял решение заморозить жену в надежде, что однажды найдется лекарство, способное ее оживить. Она стала первой криогенно сохраненной женщиной в Китае после того, как Цзюньмин подписал 30-летнее соглашение с Институтом исследований наук о жизни в Шаньдуне.

Первые два года после процедуры Гуй оставался одиноким, однако в 2020 году после сильного приступа подагры он оказался беспомощным дома на два дня, что стало переломным моментом в его жизни. Позже он познакомился с женщиной по имени Ван Чунся через общего знакомого. Ван работала в страховой сфере и со временем стала его партнершей

Гуй описывает Ван как добрую и заботливую женщину, которая помогает ему с ежедневными делами и поддерживает после перенесенной операции по стентированию коронарных артерий. При этом он признает, что его чувства к новой партнёрше «утилитарные», а Чжан остается незаменимой в его жизни

«Он держит одну женщину в своих объятиях, надеясь воссоединиться с другой через 30 лет. Что это: эмоциональная полигамия?», — пишут комментаторы.

Ранее китаянка вышла замуж за больного раком, чтобы получить его почку.

