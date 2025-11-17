На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сибири домашняя овчарка серьезно покусала девочку

В Хакасии домашняя овчарка изуродовала семилетнюю девочку
true
true
true
close
Telegram-канал «Борус. Люди»

В Хакасии встреча семилетней девочки с немецкой овчаркой, сбежавшей из дома, едва не закончилась трагедией. Собака напала на ребенка и нанесла ему серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел 15 ноября в Черногорске. По информации канала, девочка гуляла рядом со своим домом, когда на нее набросилась собака. Девочке удалось спастись благодаря подростку, который пришел на ее крики о помощи и не побоялся прогнать агрессивную собаку. По информации издания, с места ЧП пострадавшую забрали на скорой. Девочке диагностировали множественные укусы головы и тела. Медики оценивают ее состояние как средне-тяжелое.

В пресс-службе республиканского следственного управления Следственного комитета заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ. Собака оказалась домашней. Хозяйку животного уже нашли и проводят с ней следственные действия.

Ранее в Нижнем Тагиле собаки, которых приютили в подъезде, набросились на ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами