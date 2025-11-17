В Сибири домашняя овчарка серьезно покусала девочку

В Хакасии встреча семилетней девочки с немецкой овчаркой, сбежавшей из дома, едва не закончилась трагедией. Собака напала на ребенка и нанесла ему серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел 15 ноября в Черногорске. По информации канала, девочка гуляла рядом со своим домом, когда на нее набросилась собака. Девочке удалось спастись благодаря подростку, который пришел на ее крики о помощи и не побоялся прогнать агрессивную собаку. По информации издания, с места ЧП пострадавшую забрали на скорой. Девочке диагностировали множественные укусы головы и тела. Медики оценивают ее состояние как средне-тяжелое.

В пресс-службе республиканского следственного управления Следственного комитета заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ. Собака оказалась домашней. Хозяйку животного уже нашли и проводят с ней следственные действия.

