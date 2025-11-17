На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, почему у змей не появляются камни в почках

ACS: особые свойства мочевой кислоты защищают змей от подагры и камней в почках
Ученые из Джорджтаунского университета обнаружили, что змеи и другие рептилии выводят часть отходов мочевыделительной систем в виде твердых белых кристаллов, похожих на мел. При этом такая кристаллизация не ведет к образованию камней в почках, как у людей. Результаты опубликованы в журнале American Chemical Society (ACS).

С помощью мощных микроскопов исследователи изучили ураты — твердые образования, которые рептилии выбрасывают через клоаку. Оказалось, что у питонов и мадагаскарских удавов эти ураты состоят из мельчайших сфер диаметром от одного до десяти микрометров. Каждая такая сфера построена из нанокристаллов воды и мочевой кислоты. По словам ученых, именно мочевая кислота помогает превращать токсичный аммиак в безопасное твердое вещество.

«Люди, в отличие от рептилий, выводят азотистые отходы в жидком виде — через мочевину, аммиак и мочевую кислоту. Но если концентрация мочевой кислоты становится слишком высокой, она образует кристаллы в суставах или почках, вызывая подагру и камни», – уточнили ученые.

Рептилии же используют кристаллизацию как защитный механизм: они избавляются от токсинов, почти не теряя воду, что особенно важно в засушливой среде.

«Мы хотели понять, как рептилии безопасно выводят эти твердые вещества, и можем ли мы использовать эти знания в медицине», — объяснил профессор химии Дженнифер Свифт, ведущий автор исследования.

Ученые предполагают, что некоторые свойства мочевой кислоты, которые помогают рептилиям обезвреживать аммиак, могут играть защитную роль и у человека, но эту гипотезу еще предстоит проверить. Исследователи считают, что понимание механизмов этого процесса со временем может привести к созданию новых методов лечения заболеваний, связанных с нарушением обмена мочевой кислоты.

Ранее был назван неожиданный фактор риска образования камней в почках.

