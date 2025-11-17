На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер научил ИИ помогать воплощать мечты

GigaChat научился помогать ставить цели и достигать их
true
true
true
close
Jelena Zelen/Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть Сбера GigaChat теперь может поговорить с пользователем о его мечтах и помочь расставить приоритеты, для этого банк запустил навык для определения личных целей и способов их достижения. Сервис представлен в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что для поставки или формулирования цели, а также получения плана действий по их достижению в диалоге и с помощью GigaChat пользователю нужно зайти на сайт ИИ в раздел «Полезное» и найти навык «Накопить на что угодно». Нейросеть предложит помощь в постановке цели.

Если цели пока не обозначены, ИИ задаст нужные вопросы и поможет определиться с целями. Затем в диалоге с GigaChat можно построить индивидуальный путь их достижения.

Определенные вместе с искусственным интеллектом цели, как сообщается, автоматически вносятся в соответствующий сервис в СберБанк Онлайн. Здесь отразится прогресс движения к ним, анализ финансового поведения и возможности человека, а также релевантные предложения.

Также в разделе можно создать чек-лист с важными делами — чтобы ничего не забыть.

Кроме того, Сбер запустил также ИИ-сервис по расходам в СберБанк Онлайн, он который соединяет ежедневные финансовые привычки с долгосрочными целями. В режиме диалога он составляет структуру расходов, затем формирует еженедельные и ежемесячные дайджесты с ключевыми трендами и помогает меньше тратить без ущерба для качества жизни.

«ИИ становится архитектором благосостояния, который берет на себя рутину и расчеты, высвобождая человеку время для самого главного. Поэтому мы создаем экосистему умных помощников — по управлению капиталом, для получения налогового вычета, а теперь и для постановки и достижения целей. С начала года миллион наших клиентов определили свои цели и начали движение к ним вместе со Сбером», — рассказал старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

