Юрист раскрыл, заменят ли штрафы за экономические преступления колонию

Повышение верхней границы штрафов за ряд экономических нарушений позволит судам чаще применять эту санкцию вместо лишения свободы. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, объяснив, что небольшой размер штрафов не позволял предотвращать будущие преступления.

«За последние годы примерно половине осужденных в качестве основного наказания назначали штраф. При этом по данным составам возможно назначение ограничения или лишения свободы. Суды все чаще назначают штрафы, близкие к верхнему пороговому значению. Предлагаемым законопроектом штраф, например, за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации или без лицензии либо аккредитации хотят увеличить с 300 тыс. до 1,5 млн руб., а за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов организацией в крупном размере придется заплатить от 500 тыс. до 1,5 млн руб. вместо 100–300 тыс. Штраф, как вид наказания, в настоящее время в значительной части составов является альтернативой лишению свободы. Однако существующие на сегодня размеры штрафов зачастую не позволяли использовать их в данном качестве с учетом общественной опасности деяния и целей назначения наказания. В частности, небольшой размер штрафа не удовлетворял целям общей и специальной превенции. Приведение верхних границ санкций в виде штрафа в соответствие с инфляцией и степенью общественной опасности преступлений позволит судам эффективнее применять данную санкцию в качестве альтернативы лишению свободы», — сказал он.

10 ноября правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, повышающий верхнюю границу штрафов за ряд экономических нарушений. Так, при нарушении авторских прав штраф возрастет с 200 тыс. до 1 млн рублей, за причинение особо крупного ущерба — с 500 тыс. до 2,5 млн рублей, за мошенничество — с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, за незаконное предпринимательство и незаконную банковскую деятельность — с 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, поднимется верхняя граница штрафов за мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, и уклонение уплаты налогов.

В Минюсте отметили, что изменения связаны с инфляцией и необходимостью «обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности» преступлений.

Ранее стало известно, сколько средств планирует получить Москва от штрафов за ПДД.