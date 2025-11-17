На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер расширил направления «Школы 21»

Сбер дополнил образовательные направления «Школы 21» 3 цифровыми специальностями
Pexels

«Школа 21» от Сбера с ноября 2025 года откроет для участников всех кампусов в России три новых направления обучения: проджект-менеджмент, UX/UI-дизайн и биоинформатику. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что расширение линейки программ увеличит число доступных треков основного обучения, новые направления дополнят существующие ветки.

В программе по проджект-менеджменту слушатели получат навыки управления ИТ-проектами, планирования сроков и бюджета, а также взаимодействия с командами и заказчиками. Курс по UX/UI будет направлен на проектирование удобных и визуально понятных интерфейсов с сочетанием креатива и аналитического подхода.

Направление по биоинформатике подготовит специалистов, способных анализировать и интерпретировать генетические данные с использованием цифровых инструментов.

Отмечается, что направление биоинформатики уже работает в кампусе Уфы и пользуется высоким спросом на фоне развития компетенций региона в сфере науки о данных и медицинских технологий.

По словам директора центра индустрии образования Сбербанка Артема Соловейчика, запуск новых программ обусловлен запросом со стороны бизнеса, государства и самих обучающихся.

«Рынок требует не только сильных цифровых навыков и технических знаний, а умения говорить на одном языке с разработчиками, бизнесом и учеными», — заявил он.

Соловейчик также отметил, что успешный цифровой продукт создается командой, в которой проджект-менеджер понимает процесс разработки, UX/UI-дизайнер — технические возможности интерфейсов, а биоинформатик способен решать задачи на стыке дисциплин.

Он также подчеркнул, что методика «равный равному» помогает участникам развивать «мягкие навыки» и работать с задачами в условиях неопределенности.

