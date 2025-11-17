На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровском крае осудили украинца за шпионаж и попытку поджогов военной техники

Прокуратура: в Хабаровском крае украинца приговорили к 21 году за шпионаж
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Хабаровском крае 41-летнего гражданина Украины приговорили к 21 году лишения свободы за шпионаж и подготовку террористических актов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по статье о шпионаже, а также по статьям о приготовлении к террористическому акту и содействии террористической деятельности. Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый через интернет установил контакт с представителями Украины и передал им фотографии авиационной техники с указанием места её размещения.

Кроме того, мужчина планировал поджоги автомобилей военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции, однако довести преступление до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы: первые 10 лет предстоит отбывать в тюрьме, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений о российском военном.

