Женщина 35 дней выживала в дикой природе, питаясь крысами

SCMP: китаянка 35 дней жила в дикой природе, съев за это время 50 крыс
Китаянка 35 дней участвовала в экстремальном соревновании по выживанию, питалась крысами и похудела на 14 кг, пишет South China Morning Post.

25-летняя Чжао Течжу заняла третье место в соревновании по выживанию в дикой природе в китайской провинции Чжэцзян, продержавшись на острове 35 дней. Неожиданным результатом девушка назвала потерю 14 кг веса.

Соревнование стартовало 1 октября, а покинула остров Чжао 5 ноября. За свое достижение она получила $1000 в качестве призовых. Участнице пришлось выдерживать 40-градусную жару, солнечные ожоги, укусы насекомых и тяжелые бытовые условия. Питалась она морепродуктами — крабами, морскими ежами и морскими ушками. Кроме того, она самостоятельно поймала, приготовила и съела около 50 крыс.

«Крысы довольно вкусные», — утверждает китаянка.

Ее вес снизился с 85 до 71 кг. Покинула она остров после обрушившегося на регион тайфуна.

«Я достигла своих целей и хочу наконец выспаться в своей кровати», — поделилась своими планами женщина.

Ране крыса пробежала по столу в прямом эфире телеканала Al Jazeera.

