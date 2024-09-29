Россиянам назвали самое необходимое, что должно быть в домашней аптечке осенью

Витамин С, витамин D, противопростудные порошки, противовирусные препараты обязательно должны быть в домашней аптечке в холодное время года, рассказала «Газете.Ru» Равна Кодзакова, провизор, эксперт компании Solgar.

«Самое частое заболевание, с которым встречаются осенью, — ОРВИ или ОРЗ, поэтому лучше всего подготовить себя к этому периоду посредством приема иммуностимулирующих средств: эхинацея, витамин С, витамин D, цинк. И иметь в запасе противовирусные средства и жаропонижающее порошки в качестве скорой помощи организму, чтобы не затягивать болезнь, а уже потом, в зависимости от симптоматики, покупать соответствующие препараты (спрей для носа, пастилки от боли в горле, сиропы от кашля и так далее)», — объяснила эксперт.

Так, витамин C, витамин D и цинк необходимы для поддержки иммунитета. Лучше всего брать в хороших дозировках и безопасных формах. Например, витамин C, по сравнению с аскорбиновой кислотой, не будет негативно влиять на ЖКТ, и принимать его удобнее — 1 капсула вместо 10-20 драже.

Мультивитаминные комплексы нужны, чтобы избежать дефицитов витаминов и минералов, поскольку наличие одних витаминов и минералов в организме зависит от наличия других.

Омега — тоже важный элемент, которого чаще всего не хватает в организме, поэтому люди часто страдают проблемами с сосудами (частые запросы на обезболивающие средства от головной боли), сердцем (каждый третий за таблетками от давления и холестерина) и воспалением.

Часто наблюдается дефицит железа, особенно у женщин, что приводит к снижению иммунитета. Но железо сложно принимать, потому что может вызывать побочные эффекты со стороны ЖКТ, например, тошноту.

«Поэтому я рекомендую брать легкоусвояемую органическую хелатную форму железа, так как она легче переносится», — отметила провизор.

Магния не хватает всем без исключения, потому что мы ежедневно испытываем стресс, во время которого организм активно расходует магний, что приводит к его дефициту. Плюс магний активно выводится из организма у тех, кто пьет кофе или принимает КОК (комбинированные оральные контрацептивы).

«Восполнять его дефицит лучше в органической хелатной форме — она удобна для приема и хорошо усваивается организмом», — сказала специалист.

Приобретать витамины и минералы в форме биодобавок следует в аптечных сетях (в т.ч. онлайн-аптеках), поскольку там соблюдаются все необходимые условия для правильного хранения нутриентов (сохранение температурного режима, защита от УФ-лучей и т.д.), позволяющие сохранить все свойства продукта в первоначальном виде, резюмировала провизор.

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