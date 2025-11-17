В Госдуме объяснили, чем новая система высшего образования лучше Болонской

В Минобрнауки России сообщили, что по новой системе высшего образования срок обучения будет зависеть от специальности. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» назвал новую систему лучше Болонской, где сначала студенты учились четыре года в бакалавриате, а затем два в магистратуре.

«Лучше Болонской новая система будет хотя бы потому, что хуже (сделать. — «Газета.Ru») довольно трудно. Конкретно различные сроки обучения для специальностей разной сложности это, наверное, имеет смысл. Какие именно специальности, на какой срок обучения должны идти — это должны решать именно специалисты. Как сейчас могут назвать [новую систему высшего образования] я даже гадать не берусь. Понятно, что как-нибудь да назовут, но важно, чтобы она работала», — заявил парламентарий.

По мнению Вассермана, российское образование должно вернуться к базовому принципу обучения. Где, по его словам, фундаментальные знания стоят выше практики.

«Она должна решить вполне очевидную задачу повышение качества образования. Лично я считаю наиболее важным то, чтобы система вернулась к классическому принципу обучения — от общего к частному, от абстрактного к конкретному, то есть чтобы начинались преподавания общих основ теории, на которые должна опираться любая практическая специальность. В отличие от Болонской системы, где сразу начинают натаскивание на конкретные рецепты, а теорию, эти рецепты обосновывающую, преподают только в магистратуре. Человек тратит кучу сил на зазубривание рецептов источника, которых не понимает, а потом, пока изучает эти источники, успевает забыть то, что зазубрил. От этого надо отказаться в первую очередь», — считает он.

До этого в Минобрнауки сообщили, что сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем. Причем более наукоемкие специальности студенты будут изучать шесть лет. Для инженеров и врачей срок обучения составит пять лет. Отмечается, что массовый запуск системы состоится в 2027–2028 году.

В 2022 году стало известно, что Россия выйдет из Болонского процесса. По европейской системе студенты учатся четыре года в бакалавриате, что считается полноценным образованием, и затем могут по желанию пойти в магистратуру. Глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту» объяснил, что в России сохранится прежняя система, однако, работодатели и университеты смогут отказаться от нее.

Ранее Госдума приняла проект о внедрении обязательных отработок для выпускников медвузов.