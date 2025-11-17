На сцене национального центра «Россия» ожила зимняя сказка

В национальном центре «Россия» продолжается фестиваль «Зимние волшебники». В его рамках в Москву торжественно прибыли 19 главных сказочных персонажей зимы из разных регионов страны, в том числе волшебник из республики Бурятия Сагаан Убген, его выступление состоялось 16 ноября, сообщила пресс-служба центра.

Cообщается, что бурятский волшебник рассказал детям свою историю и учил любить родных, помогать ближнему и быть в мире со своими страхами, а также провел игры и соревнования и запустил ехор — народный танец-хоровод у бурят, в котором участвовали более 150 маленьких гостей.



«На сцене национального центра «Россия» ожила легенда волшебника из Бурятии Сагаана Убгена. Театральная постановка — настоящий мост между культурами, временем и людьми. Каждая такая сказка объединяет поколения, учит доброте, смелости и уважению к традициям — в этом и заключается наша миссия», — рассказала заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина.

Она добавила, что Россия богата своим наследием, и фестиваль «Зимние волшебники» — лишь малая часть того, чем центр стремится поделиться накануне главного семейного праздника.

Уточняется, что каждый из сказочных персонажей приготовил для зрителей уникальные театрализованные представления, которые раскрывают детали региональных традиций празднования Нового года.



Фестиваль «Зимние волшебники» будет проходить с 15 ноября до конца декабря по выходным дням. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Масштабная программа включает 18 театрализованных постановок, которые расскажут о становлении самобытных образов каждого из зимних волшебников и региональных традициях встречи Нового года. По окончании представлений юных гостей ждет экскурсия по выставке «Путешествие по России.

Следующим зимним волшебником, который расскажет свою предновогоднюю историю в НЦ «Россия, станет Кодзыд Пол из республики Коми.