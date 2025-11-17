Стало известно, сколько россиян используют ИИ в повседневной жизни

Порядка 75% россиян воспринимают рекомендации ИИ как совет, допуская, что иногда он может ошибаться. Даже среди сомневающихся в искусственном интеллекте 28% готовы доверять технологии и делегировать ей алгоритмизированные задачи. Об этом сообщил Сбер на основании совместного исследования с медиахолдингом Rambler&Co, проведенного в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

«Россияне верят в потенциал ИИ: 15% уверены, что технологии приведут к значительному продлению человеческой жизни, а 35% считают это возможным с некоторыми ограничениями», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что каждый четвертый респондент уже применяет ИИ в повседневной жизни. В частности, 11% делают это регулярно, 15% — время от времени. Еще 13% респондентов пока не используют нейросети, но рассматривают такую возможность в перспективе.

Уточняется, что в ответах большинства россиян доминирует установка на партнерские отношения: люди полагают, что ИИ должен усиливать человеческий опыт, а не заменять его.

«При этом 47% респондентов считают, что нейросеть не сможет заменить всю палитру человеческого: эмоции, творчество, интуицию и критическое мышление», — подчеркнул Ведяхин.

Отмечается, что, по мнению многих респондентов, ИИ сможет решить основные проблемы человечества. 25% россиян видят главным двигателем прогресса духовный рост и самопознание. Еще 24% убеждены, что прогресс будут двигать творчество и освоение новых миров.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 октября 2025 года. В нем приняли участие 130 тыс. интернет-пользователей.