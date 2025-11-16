На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Демократической Республике Конго обрушился рудник

RFI: на медном руднике в ДР Конго погибло свыше 30 человек после оползня
TinnitusDoll/Shutterstock/FOTODOM

В Демократической Республике Конго на юге страны произошло обрушение участка медного рудника, где работали нелегальные старатели. Об этом сообщило радио RFI.

По данным губернатора провинции Луалаба Фифи Массуки, погибли как минимум 32 человека. Он уточнил, что число жертв может увеличиться, поскольку поисковые работы продолжаются.

Ассоциация горняков в свою очередь приводит иные цифры, заявляя о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Властями причиной происшествия названы оползни, вызванные проливными дождями. Однако RFI сообщает и о другой версии. По данным радиостанции, на руднике мог произойти конфликт между вооруженной охраной промышленного участка и старателями. Во время попытки разогнать работников охрана открыла огонь.

В материале обратили внимание, что после стрельбы также обрушился самодельный мост, что и спровоцировало последующий опасный оползень. Детали спора между охранниками и шахтерами не раскрываются.

Ранее на Украине произошла авария на урановой шахте.

