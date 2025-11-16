На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Абрамовичу разрешили подать иск против властей острова Джерси

true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу разрешили подать иск против властей британского острова Джерси с обвинением в преступном сговоре, сообщает Reuters со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Ранее в этом году господину Абрамовичу было разрешено выдвинуть против правительства Джерси обвинения в преступном сговоре», — сказал он.

Представитель Абрамовича также заявил, что уголовное расследование по делу о коррупции и отмывании денег против бизнесмена, начатое властями Джерси в 2022 году, необоснованно. Он подчеркнул, что более чем за три года с начала расследования против Абрамовича не были выдвинуты обвинения, да и в деле не было прогресса.

Основанием для иска о «преступном сговоре» стало признание властей Джерси в уничтожении данных, которые относились к делу, и их систематический отказ предоставлять по делу информацию.

В сентябре британская газета The Guardian писала, что власти Джерси обвинили Абрамовича в коррупции и отмывании денег.

Ранее в Германии заподозрили, что Абрамович уклоняется от санкций.

