Сбер предупредил о росте вовлечения подростков в мошеннические схемы

В Сбере рассказали о новых схемах обмана детей и подростков
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Сбер фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество. Об этом рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в преддверии SOC Forum 2025, который проходит в рамках Российской недели кибербезопасности.

По словам Кузнецова, ошибочно считать, что телефонное мошенничество угрожает только старшему поколению.

«Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребенок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей, и это настоящая трагедия. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%», — сказал он.

Кузнецов выделил три распространенные схемы обмана. В первой мошенник использует игровые миры для установления контакта с ребенком. Через чаты в играх, соцсетях или мессенджерах злоумышленник предлагает выгодно обменять игровую валюту или редкие предметы. Ребенка убеждают взять телефон родителя и следовать инструкциям.

Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов, таких как Росфинмониторинг или ФНС. Мошенники сообщают, что родителям грозит уголовное преследование из-за неучтенных ценностей, и требуют сохранить все в секрете.

Третья схема направлена на подростков старше 14 лет. Им звонят под бытовым предлогом, например, доставки посылки, чтобы выманить код из СМС для авторизации на Госуслугах. После этого другой участник схемы запугивает жертву тем, что на нее оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, что грозит уголовной ответственностью.

«Родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности. Объясните, что пароли, коды из СМС и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами», — отметил он.

Он подчеркнул, что финансовое воспитание и киберграмотность — это формирование осознанности, а не контроль.

«В Сбере разработали целый ряд образовательных инструментов. В первую очередь — полезный просветительский контент, который поможет защититься от уловок мошенников есть на портале «Кибрарий». Также обучающие ролики и игры есть в нашем приложении СберKids», — добавил он.

