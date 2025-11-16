На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хакеры взломали пропускную систему московского вуза

Хакеры взломали сайт и пропускную систему московского ГУУ
true
true
true
close
Telegram-канал «Государственный университет управления»

Хакеры взломали сайт московского Государственного университета управления и его пропускную систему. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Инцидент произошел 10 ноября. При заходе на главную страницу сайта появлялось сообщение, адресованное «начальнику военно-учебного центра».

Не работала и охранная система, в результате чего студентов охранники проверяли вручную. Студенты пожаловались, что осмотр под конец дня проводился спустя рукава, некоторые смогли попасть на территорию общежития и вуза по социальным картам, и выразили опасения, что так в здания могут проникнуть посторонние.

В результате взлома у студентов также не было доступа к переписке с преподавателями, учебному расписанию и возможности сдавать некоторые зачеты.

11 ноября эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал, что с 1 марта 2026 года правительство сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении определенных угроз.

Ранее хакеры взломали устройства в правительстве США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами