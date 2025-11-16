Хакеры взломали пропускную систему московского вуза

Хакеры взломали сайт московского Государственного университета управления и его пропускную систему. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Инцидент произошел 10 ноября. При заходе на главную страницу сайта появлялось сообщение, адресованное «начальнику военно-учебного центра».

Не работала и охранная система, в результате чего студентов охранники проверяли вручную. Студенты пожаловались, что осмотр под конец дня проводился спустя рукава, некоторые смогли попасть на территорию общежития и вуза по социальным картам, и выразили опасения, что так в здания могут проникнуть посторонние.

В результате взлома у студентов также не было доступа к переписке с преподавателями, учебному расписанию и возможности сдавать некоторые зачеты.

11 ноября эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал, что с 1 марта 2026 года правительство сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении определенных угроз.

