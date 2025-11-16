Во Львове возникла необычная дискуссия вокруг рекламного слогана «Первое слово моего кота — Мяу!», размещенного на городских трамваях. Об этом в колонке для издания «Захід» сообщил украинский публицист Илько Лемко.

Он выразил недовольство тем, что реклама использует русскоязычное «Мяу», тогда как, по его мнению, украинский кот должен говорить «Няв». Лемко саркастически предположил, что создателям рекламного слогана стоило бы «повысить IQ» и заменить привычный русский вариант на украинский.

Ситуацию с юмором прокомментировал народный депутат Максим Бужанский. Он отметил, что подобные споры могут привести к появлению «кото-языковых уполномоченных» и «кото-рады доброчестности», а также допустил возможность введения ограничений для «мяукающих» котов. Парламентарий подытожил ситуацию словами, что «все, как всегда».

После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу с проявлениями советской истории и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Ранее власти Украины призвали СМИ не называть русских «орками» и «русней».