«400 кг картофеля, 150 кг моркови»: россиянину грозит срок за кражу чужих запасов на зиму

В Ростовской области мужчина похитил запасы на зиму у женщины и попался
МВД Ростовская область

В Шахтах мужчина попался на краже овощей, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию города обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина рассказала, что неизвестный проник в хозяйственную постройку и украл овощи, которые она заготовила на зиму. Ущерб составил 15 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за похожее преступление. По версии следствия, злоумышленник повредил замок и проник внутрь. Он украл 400 кг картофеля, 150 кг моркови и 25 кг свеклы, загрузил их в машину и скрылся. Часть овощей полиция изъяла и вернула хозяину, а часть подозреваемый успел продать.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ («Кража»). Ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиянин украл из магазина десятки шоколадок, чтобы съесть их в одиночестве.

