На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону эзотерика оштрафовали за продажу товаров с сатанистской символикой

Суд Ростова-на-Дону оштрафовал женщину за демонстрацию запрещенной символики
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Ростове-на-Дону оштрафовали брокера, занимающуюся эзотерическими практиками, за распространение товаров с сатанистской символикой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В начале ноября дело в отношении 31-летней Ирины Б. рассматривал Октябрьский районный суд. Женщину обвинили в демонстрации экстремистской символики по ч.2 ст.20.3 КоАП. По данным следствия, она размещала на маркетплейсе панно, картины и бижутерию с соответствующей атрибутикой.

По информации канала, женщина работает брокером и занимается оформлением займов под залог недвижимости. Помимо этого, она предоставляет эзотерические услуги — в частности, «открытие чакр», гадания и изготовление персональных оберегов. В описании своих услуг она указывает, что якобы помогает выявлять «порчи и сглазы» и обещает содействие «в привлечении денег и удачи».

В суде Ирина признала вину и заявила, что раскаивается. Суд назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого в Краснодаре полицейские выявили двух предпринимательниц, которые торговали эзотерической продукцией с экстремистской символикой.

Ранее эксперты заявили о кратно возросшем интересе россиян к религиозной тематике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами