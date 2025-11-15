В Москве выявили серийного насильника

СК раскрыл серию из 25 изнасилований, совершенных более 20 лет назад

Следственный комитет России объявил о раскрытии серии из 25 изнасилований, совершенных в Москве в 2000-х годах, и установлении личности преступника. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

«Спустя два десятилетия в Москве раскрыли одно из самых громких и жестоких дел о серийном насильнике. 73-летний мужчина предстал перед судом по 25 эпизодам», — сообщили в СК, добавив, что жертвами насильника чаще всего были школьницы. Самой младшей — всего 12 лет.

Помимо изнасилований, ему предъявлены обвинения в 11 случаях разбойного нападения на 16 человек. Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Согласно данным ведомства, преступник действовал в 2000-х годах. Следствию удалось выйти на подозреваемого в ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет. Эксперты-криминалисты столичного управления СК России изучили 1,5 тысячи архивных дел и выявили характерные особенности почерка преступника. Ключевую роль сыграли биологические материалы, собранные более 20 лет назад, которые благодаря генетической экспертизе позволили установить причастность обвиняемого. Кроме того, его опознали потерпевшие.

