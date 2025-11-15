На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве выявили серийного насильника

СК раскрыл серию из 25 изнасилований, совершенных более 20 лет назад
true
true
true

Следственный комитет России объявил о раскрытии серии из 25 изнасилований, совершенных в Москве в 2000-х годах, и установлении личности преступника. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

«Спустя два десятилетия в Москве раскрыли одно из самых громких и жестоких дел о серийном насильнике. 73-летний мужчина предстал перед судом по 25 эпизодам», — сообщили в СК, добавив, что жертвами насильника чаще всего были школьницы. Самой младшей — всего 12 лет.

Помимо изнасилований, ему предъявлены обвинения в 11 случаях разбойного нападения на 16 человек. Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Согласно данным ведомства, преступник действовал в 2000-х годах. Следствию удалось выйти на подозреваемого в ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет. Эксперты-криминалисты столичного управления СК России изучили 1,5 тысячи архивных дел и выявили характерные особенности почерка преступника. Ключевую роль сыграли биологические материалы, собранные более 20 лет назад, которые благодаря генетической экспертизе позволили установить причастность обвиняемого. Кроме того, его опознали потерпевшие.

Ранее учитель изнасиловал маленькую ученицу в туалете школы и получил пожизненный срок.

