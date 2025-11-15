Умер президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб «Опыт») Владимир Тасун скончался на 77-м году жизни. О трагическом событии сообщила Росавиация.

В сообщении ведомства отмечается, что Владимир Николаевич был непосредственным свидетелем падения объемов авиаперевозок в 90-е годы, и принимал активное участие в разработке и реализации мер по стабилизации и развитию авиатранспортной системы в этот сложный период и в последующие годы.

«Его управленческий опыт, профессиональная мудрость, искренняя любовь к авиации помогали находить решения самых нетривиальных задач, стоящих перед нашей отраслью», — отметили в Росавиации.

После завершения обучения в Рижском институте инженеров гражданской авиации в 1972 году Тасун вернулся в Новосибирск, где в течение 35 лет работал в различных структурах, связанных с воздушным транспортом. Начав карьеру инженером в Толмачевском объединенном авиаотряде, он продолжил работу в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации МГА СССР, руководил концерном «Сибирские авиалинии» и занимал руководящие посты в системе управления гражданской авиации региона.

В период с 2007 по 2014 год Тасун занимал должность директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. Впоследствии он был избран президентом АЭВТ.

