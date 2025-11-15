В Госдуме предложили россиянам отправиться в Сибирь на новогодние каникулы

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» предложил российской молодежи отправиться в Сибирь или Приволжье на новогодние каникулы. По его словам, в Перми и Омске можно наполниться патриотизмом.

«Предложил бы обратить внимание на особенные точки на карте, специально в честь юных. Особыми городами — молодежными столицами России в этом году объявлены Пермь и Омск. Вместе со званием столицы они получили дополнительную поддержку от государства на развитие молодежных инициатив и проектов. Два города — две модели будущего, в котором новым поколениям комфортно и интересно… Меняется инфраструктура, а если мы говорим о молодежной политике, то это означает, что появляются новые «третьи места» и площадки специально для новых поколений. После фестивалей, например граффити, как это было в Перми, город остается украшенным руками художников со всей России. Важно, чтобы молодежь видела отражение себя в урбанистическом ландшафте. Тогда ей будет интересно сделать и свой вклад», — считает депутат.

Парламентарий рассказал, куда можно сходить в Перми или Омске.

«Это города, которые интересны сами по себе. В жемчужине Приволжья — Пермский краеведческий музей расскажет о доисторических временах и динозаврах, которые когда-то тут жили, а именем города даже назван геологический период палеозойской эры. Живописная набережная Камы хороша для прогулок и зимой, очень красиво. В Омске — музейный комплекс с крепостью XVIII века, набережная Иртыша, старинные храмы и часовни, которые знакомят с историей культуры и наследием предков. Молодым важно воочию видеть сокровища культуры, это часть патриотического воспитания. Кстати, скоро стартует конкурс на звание новой молодежной столицы России», — заявил он.

Жителям Москвы и Московской области депутат предложил провести новогодние каникулы в Рязани.

«А еще специально к Новому году выбирают столицу зимних праздников. В этот раз это будет Рязань. Резиденция Деда Мороза и Снегурочки, аллеи сказок, конкурсы и концерты, зимние угощения — предлагаю съездить туда. Особенно удобно будет жителям Москвы и Московской области, всего несколько часов на машине или поезде, получается быстрее, чем ехать в постоянную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Праздничные мероприятия начинаются уже через месяц, в середине декабря», — сказал он.

