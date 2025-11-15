На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нужно утепляться»: стилист рассказал, как выбрать шапку на зиму

Эксперт моды Лисовец порекомендовал россиянам носить яркие шапки
FTiare/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам следует выбрать яркий головной убор на зиму, чтобы скрасить образ, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. По его мнению, стоит думать о тепле больше, чем о внешнем виде.

«Зимняя мода стандартна — это всегда шапка, громоздкий пуховик, если мы берем последние 10 лет. [Люди выбирают] шапки вязаные, пуховики и грубые ботинки. Что-либо поменять для себя могут те, кто передвигается сугубо на машине или живет при температуре выше 0 градусов. Во всех остальных городах, [где холодно], нужно утепляться — а их в России большинство. Главное, чтобы головной убор не делал из вас совсем ребенка и не слишком старил. Иногда можно преподнести интересно. Я думаю, что стоит выбрать точно не меховые шапки — это могут быть и вязаные повязки, косынки, платки. Кстати, очень красиво и интересно выглядит платок с пуховиком. Если при этом у вас еще будут чуть затемненные очки, то такой образ «а-ля рус» вполне себе имеет место быть», — заявил эксперт.

Лисовец рассказал, как подобрать образ с ярким головным убором.

«Шапки выбирайте сами. В головных уборах можно и нужно выбирать цвет, чтобы хоть как-то добавлять яркости в свой образ. Это могут быть и летние цвета, нежные и супер-яркие. Когда на улице мороз, должно быть тепло и симпатично. Выбирайте то, что чувствуете. Утепляйтесь, добавляйте яркую сумку, добавляйте громоздкую обувь, добавляйте яркий шарф, яркую шапку — и тогда психологические вы будете понимать, что выглядите симпатично», — считает Лисовец.

Ранее стилист дал россиянам совет по выбору зимней обуви.

