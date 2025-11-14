Водителей могут привлечь к двум видам ответственности за одно нарушение ПДД

Конституционный суд (КС) России разрешил одновременное привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, виновных в аварии за одно и то же нарушение ПДД, если это нарушение повлекло различные последствия для пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановление КС, вынесенное 14 ноября, касается жалобы россиянина, рассматриваемой Ивановским райсудом. Гражданин И. пытался оспорить решение мирового судьи о привлечении его к административной ответственности после ДТП, произошедшего в феврале 2024 года. В результате столкновения автобуса под его управлением с легковым автомобилем, тот, в свою очередь, столкнулся с другой машиной.

Водитель первого автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель второго авто — отделался легкими ранениями.

В результате против водителя автобуса возбудили уголовное дело по первому эпизоду, в то время как причинение легких травм водителю второго автомобиля стало основанием для привлечения к административной ответственности согласно КоАП.

«Ивановский районный суд... посчитал, что заявителю вменяется нарушение одного и того же пункта ПДД, совершенное в одно и то же время, но с разницей в наступивших последствиях. Апеллируя к тому, что оспариваемые нормы вступают в противоречие с конституционным принципом «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», суд приостановил производство по делу и обратился с запросом в КС РФ», – приводится в релизе КС позиция Ивановского суда.

Конституционный суд указал, что не всякое нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, образующее состав преступления, предполагает наступление только административной или только уголовной ответственности.

