Мужчина хотел похудеть к знакомству с семьей девушки и не дожил до этого события

В Китае весившего 134 кг мужчину не спасли после шунтирования желудка

36-летний жителя Китая не спасли после операции по «похудению». Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по имени Ли Цзян жил в провинции Хэнань. За некоторое время до инцидента он стал встречаться с девушкой, отношения с которой позже стали более серьезными.

Возлюбленная планировала познакомить партнера со своими родителями. В этот момент Ли при росте 174 сантиметра весил 134 кг, и, чтобы будущие родственники приняли его лучше, решил похудеть.

Для этого мужчина решился на желудочное шунтирование. Он не мог контролировать свои пищевые привычки, поэтому выбрал такой кардинальный способ.

Мужчине провели операцию и направили в отделение интенсивной терапии, однако спустя два дня его состояние ухудшилось. На третий день после вмешательства его сердце остановилось.

Известно, что у пациента была гипертония и другие проблемы со здоровьем. Родные предположили, что медики допустили ошибку, но, как следует из отчетов, показания к операции у мужчины были, на недомогание бригада отреагировала сразу.

Точную причину произошедшего установят правоохранители после вскрытия.

Ранее врач объяснила, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям.