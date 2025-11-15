На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина хотел похудеть к знакомству с семьей девушки и не дожил до этого события

В Китае весившего 134 кг мужчину не спасли после шунтирования желудка
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

36-летний жителя Китая не спасли после операции по «похудению». Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по имени Ли Цзян жил в провинции Хэнань. За некоторое время до инцидента он стал встречаться с девушкой, отношения с которой позже стали более серьезными.

Возлюбленная планировала познакомить партнера со своими родителями. В этот момент Ли при росте 174 сантиметра весил 134 кг, и, чтобы будущие родственники приняли его лучше, решил похудеть.

Для этого мужчина решился на желудочное шунтирование. Он не мог контролировать свои пищевые привычки, поэтому выбрал такой кардинальный способ.

Мужчине провели операцию и направили в отделение интенсивной терапии, однако спустя два дня его состояние ухудшилось. На третий день после вмешательства его сердце остановилось.

Известно, что у пациента была гипертония и другие проблемы со здоровьем. Родные предположили, что медики допустили ошибку, но, как следует из отчетов, показания к операции у мужчины были, на недомогание бригада отреагировала сразу.

Точную причину произошедшего установят правоохранители после вскрытия.

Ранее врач объяснила, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами