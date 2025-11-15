На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции допустили, что смертельное отравление туристов могло быть убийством

Sabah: суицид или убийство могли быть причиной гибели туристов в Стамбуле
Murad Sezer/Reuters

Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать не пищевое отравление, а внешнее вмешательство – убийство или суицид. Об этом пишет газета Sabah.

«Предварительные результаты указывают на отсутствие окончательного диагноза отравления, что побудило Генеральную прокуратуру углубить расследование и рассмотреть возможность внешнего вмешательства в смерть», — говорится в сообщении.

По данным издания, в ходе расследования были задержаны все представители уличных точек продажи еды. Журналисты сообщили, что вскрытие не выявило никаких патологических изменений у погибших, за исключением кровоподтеков в области коленей у обоих детей, а также гиперемии слизистой оболочки желудка и отдельных подслизистых кровоизлияний.

В публикации говорится, что прокуратура углубила расследование в рамках уголовного дела из-за недостаточного количества доказательств о причинах гибели туристов. Авторы публикации отметили, что еще двух туристов, которые проживали в том же отеле, где остановилась семья, госпитализировали с признаками отравления.

Семья из четырех человек прибыла на отдых в Турцию, где попробовали уличную еду. Они почувствовали себя плохо в ночь на 12 ноября. Их доставили в местную больницу с подозрением на пищевое отравление. Выяснилось, что они пожаловались на плохое самочувствие вскоре после того, как съели мидии с рисом и кумпиром.

Спасти двоих детей и их мать не удалось. За жизнь отца семейства борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее в Турции 80 человек попали в больницу после отравления на фестивале сосисок.

