Братья обманом оставили петербургскую пенсионерку без квартиры за 8 млн рублей

В Петербурге мошенники оставили пенсионерку без квартиры за 8 млн рублей
Depositphotos

В Петербурге 86-летняя женщина лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Предварительно, два брата узнали, что одинокая пенсионерка является единственным однокомнатной квартиры на проспекте Героев — после этого они обманом получили документы на недвижимость. Злоумышленники зарегистрировали фиктивный договор купли-продажи и незаконно стали владельцами жилища женщины. Материальный ущерб составил 8 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Братьев задержали, им предъявлено обвинение. Расследование продолжается, стражи порядка проводят осмотры и обыски. Изъяты документы на квартиру и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее калужская пенсионерка лишилась сбережений и квартиры, поверив мошенникам.

