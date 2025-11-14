Курский подросток решил купить криптовалюту, но отдал все деньги мошенникам

В Курске 13-летний школьник решил купить криптовалюту, но напоролся на мошенников и потерял деньги. Об этом сообщает «Курская правда».

Все случилось, когда подросток нашел в одном из мессенджеров объявление о продаже криптовалюты, которую он планировал преподнести в качестве подарка. Продавец, оказавшийся аферистом, для «проверки платежеспособности» ребенка запросил у него реквизиты банковской карты.

После этого на телефон мальчика поступило СМС-сообщение с кодом. Школьник ввел его, и в тот же момент с его карты было списано 45 тысяч рублей. На следующий день мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

