На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерам старше 70 лет предложили выдавать путевки в санатории

Миронов предложил обеспечивать путевками в санатории пенсионеров старше 70 лет
true
true
true
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обеспечивать пенсионеров старше 70 лет ежегодными путевками в санатории. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю каждый год направлять пенсионеров старше 70 лет на лечение в санатории. Предоставлять путевки нужно в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования», — отметил он.

При этом продолжительность отдыха в санатории должна составлять не менее 14 календарных дней, считает глава партии.

По его мнению, запуск такой программы поможет улучшить качество и продолжительность жизни пожилых людей, а также снизит нагрузку на медицинские стационары.

Депутат отметил, что пенсионеры чаще всего подвержены развитию сердечно-сосудистых, опорно-двигательных и метаболических заболеваний. В связи с этим получение своевременного лечения поможет сократить семейные траты на лекарства, сохранит здоровье, и увеличит продолжительность жизни. Сейчас данное предложение отправлено на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами