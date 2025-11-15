Пенсионерам старше 70 лет предложили выдавать путевки в санатории

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обеспечивать пенсионеров старше 70 лет ежегодными путевками в санатории. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю каждый год направлять пенсионеров старше 70 лет на лечение в санатории. Предоставлять путевки нужно в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования», — отметил он.

При этом продолжительность отдыха в санатории должна составлять не менее 14 календарных дней, считает глава партии.

По его мнению, запуск такой программы поможет улучшить качество и продолжительность жизни пожилых людей, а также снизит нагрузку на медицинские стационары.

Депутат отметил, что пенсионеры чаще всего подвержены развитию сердечно-сосудистых, опорно-двигательных и метаболических заболеваний. В связи с этим получение своевременного лечения поможет сократить семейные траты на лекарства, сохранит здоровье, и увеличит продолжительность жизни. Сейчас данное предложение отправлено на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии.