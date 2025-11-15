Тюменцы в камуфляже похитили знакомого и отделались пятью сутками ареста

В Тюмени поймали компанию, которая устроила похищение своего знакомого. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Московский тракт. Обеспокоенные местные жители обратились в полицию и заявили, что неизвестные в камуфляже затолкали мужчину в багажник и увезли. При этом пострадавший сильно сопротивлялся.

Сотрудники МВД установили личности участников инцидента и вскоре задержали, ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Они пояснили, что ради шутки инсценировали похищение знакомого. Все происходящее на телефон снимал один из них.

«Что послужило причиной такого розыгрыша, компания молодых людей так и не пояснила, но осознала, что своими действиями напугала жителей города», – сообщается в публикации.

В результате в отношении участников инцидента составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Суд назначил им пять суток ареста.

