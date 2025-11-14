Видео: в Приморье мужчины избили человека и увезли на авто

В Приморье на видео попало, как мужчины избили человека и увезли на авто

Во Владивостоке мужчины избили и похитили на машине человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Сегодня, около 11 часов вечера, на пешеходном переходе остановки Фрегат, остановился автомобиль, из которого выбежали двое мужчин с битами. Они подбежали к малолитражке, вытащили находившегося внутри пассажира и начали жестоко избивать его на дороге», — говорится в публикации.

По информации канала, местные жители попытались вмешаться в конфликт и потребовали, чтобы нарушители прекратили избивать человека, но мужчины представились «особым отделом 155-й бригады» и сказали, что им ничего не будет. После произошедшего они насильно посадили человека в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Владивостокцы позвонили в полицию.

До этого в Воронеже мужчины подрались на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина толкает человека на проезжую часть, садиться на него и наносится несколько ударов. В момент конфликта к воронежцам подбегают очевидцы и останавливают нападение.

