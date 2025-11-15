Стало известно о незаконной работе на даче генерала Попова

Бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, поскольку часть работ на его даче в Красногорском районе Московской области была оплачена за счет парка «Патриот» по фиктивным договорам в размере 25,9 млн руб. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Ущерб по делу, возбужденному в отношении Попова по эпизоду по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере), составлен в размере стоимости всех фиктивных договоров на общую сумму 25 898 242 руб.», — говорится в документе.

Как считает следствие, Попов получил участок в СНТ «Звезда» в деревне Александровка, где в 2022-2024 годах были возведены строения, выполнена их отделка и благоустройство территории. Согласно материалам дела, строительство организовали знакомые Попова — бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-замначальника главка инновационного развития министерства обороны России Владимир Шестеров, которые привлекли к работам подрядчиков парка.

Через подрядчика ИП Марамыгина удалось заказать комплекты дома, гаража и бани стоимостью 4,9 млн руб., их возведение обошлось еще в 3,4 млн руб.

Установлено, что Попов передал Шестерову наличными 18,2 млн руб., чтобы оплатить строительство, но с конца 2022 года Ахмедов и Шестеров стали оформлять фиктивные договоры и акты на подрядчиков парка «Патриот» для проведения ряда работ за счет учреждения.

Работники и руководители подрядных организаций подтвердили работу на участке, признавшись, что получали оплату как по документам, предоставленным в парк, так и наличными. При этом они добавили, что с Поповым не общались, а указания получали только от Шестерова и Ахмедова.

Из материалов уголовного дела также следует, что Попов требовал удешевлять работы. Кроме того, отмечается, что он не был осведомлен о привлечении «парковских» подрядчиков и использовании денежных средств учреждения. Шестеров и Ахмедов заключили досудебные соглашения и дали показания, что оформляли оплату работ на территории за счет парка «по указанию Попова».

Ранее адвокат Сагач заявил, что генерал армии Павел Попов страдает в московском СИЗО.