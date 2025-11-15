На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о незаконной работе на даче генерала Попова

ТАСС: подрядчики парка «Патриот» незаконно работали на даче генерала Попова
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, поскольку часть работ на его даче в Красногорском районе Московской области была оплачена за счет парка «Патриот» по фиктивным договорам в размере 25,9 млн руб. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Ущерб по делу, возбужденному в отношении Попова по эпизоду по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере), составлен в размере стоимости всех фиктивных договоров на общую сумму 25 898 242 руб.», — говорится в документе.

Как считает следствие, Попов получил участок в СНТ «Звезда» в деревне Александровка, где в 2022-2024 годах были возведены строения, выполнена их отделка и благоустройство территории. Согласно материалам дела, строительство организовали знакомые Попова — бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-замначальника главка инновационного развития министерства обороны России Владимир Шестеров, которые привлекли к работам подрядчиков парка.

Через подрядчика ИП Марамыгина удалось заказать комплекты дома, гаража и бани стоимостью 4,9 млн руб., их возведение обошлось еще в 3,4 млн руб.

Установлено, что Попов передал Шестерову наличными 18,2 млн руб., чтобы оплатить строительство, но с конца 2022 года Ахмедов и Шестеров стали оформлять фиктивные договоры и акты на подрядчиков парка «Патриот» для проведения ряда работ за счет учреждения.

Работники и руководители подрядных организаций подтвердили работу на участке, признавшись, что получали оплату как по документам, предоставленным в парк, так и наличными. При этом они добавили, что с Поповым не общались, а указания получали только от Шестерова и Ахмедова.

Из материалов уголовного дела также следует, что Попов требовал удешевлять работы. Кроме того, отмечается, что он не был осведомлен о привлечении «парковских» подрядчиков и использовании денежных средств учреждения. Шестеров и Ахмедов заключили досудебные соглашения и дали показания, что оформляли оплату работ на территории за счет парка «по указанию Попова».

Ранее адвокат Сагач заявил, что генерал армии Павел Попов страдает в московском СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами