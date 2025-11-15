Пьяный тюменец выстрелил приятелю в грудь из-за старых обид

В Тюменской области мужчина выпил и выстрелил в собутыльника из ружья

В Тюменской области мужчина выстрелил в своего младшего приятеля из-за старых обид. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел вечером 4 ноября в селе Горнослинкино Уватского района. По данным следствия, 56-летний местный житель распивал спиртное вместе с 23‑летним соседом.

Во время застолья мужчина припомнил собутыльнику старые обиды и выстрелил ему в грудь из незарегистрированного охотничьего ружья.

Мужчина выжил благодаря вмешательству случайных свидетелей. Они вызвали скорую помощь, и пострадавшего экстренно доставили в одну из больниц Тобольска. Он выжил и сейчас проходит лечение.

Стрелка задержали. Пока идет следствие, он будет находиться в СИЗО.

