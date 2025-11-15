Эксперт дал прогноз, когда в России ждать снижения цен на жилье

Возвращение цен на недвижимость до уровня 2022 и 2023 годов в России возможно только в случае серьезных экономических шоков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт рынка недвижимости, основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

По словам эксперта, сегодня цены на квартиры в Москве можно назвать справедливыми: они уже не низкие, и их рост, который наблюдался в 2022–2023 годах, был закономерен.

«Причины геополитические: держатели капитала ищут надежные способы его сохранения в условиях ограничений на вывод денежных средств за границу. Одним из таких способов остается покупка недвижимости, прежде всего в столице, иногда в региональных центрах. При этом предложение ограничено, если смотреть на качественные активы с точками роста и хорошей транспортной доступностью. Рыночный закон спроса и предложения означает, что при высокой востребованности такие активы продолжают расти. Квартиры становятся инструментом защиты от инфляции, и это естественная тенденция, наблюдаемая во многих странах в турбулентные периоды», — объяснил он.

По словам эксперта, завершение СВО приведет к перераспределению денежных потоков и ребалансировке многих факторов, но ждать обвала на рынке недвижимости не стоит.

«Когда ситуация стабилизируется, часть инвестиций, направленных сейчас на производство и оборону, со временем снова будет возвращена в экономику и, в том числе, в рынок недвижимости. Поэтому фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить. При этом ипотека станет доступнее, дефицит новостроек будет ощущаться все острее, а вклады уже сейчас теряют привлекательность. Все это создает благоприятные условия для сохранения и даже роста цен на качественную недвижимость. Единственным фактором, который реально может краткосрочно замедлить рост, станет резкая отмена или ограничение стимулирующих программ (например, семейной ипотеки) в ближайшем будущем», — считает Зубик.

Как отметил эксперт, многим хочется, чтобы цены на квартиры упали до уровней 2022-2023 года.

«Но такое возможно только в случае серьезных шоков — экономических или политических. В реальности, если такой сценарий произойдет, у большинства потенциальных покупателей просто не будет возможности или желания воспользоваться «выгодными» ценами. Поэтому разумнее ждать повышения цен на хорошую недвижимость в ближайшей перспективе и планировать покупку, исходя из собственной стратегии, и не пытаться прыгнуть в последний вагон какого-либо уходящего поезда», — резюмировал эксперт.

