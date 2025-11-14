Жительница Перми отсудила более миллиона рублей после наезда курьера

Суд обязал компанию-работодателя выплатить более миллиона рублей за травмы, причиненные курьером-велосипедистом в Перми. Решение по делу вынес Пермский краевой суд.

В июне прошлого года курьер на велосипеде сбил женщину, которая шла по тротуару. В результате пострадавшую госпитализировали с оскольчатыми переломами таза, также у нее был рассечен локоть, на который наложили швы. Медэкспертиза установила, что ее здоровью был причинен вред средней степени тяжести.

Женщина подала иск в Ленинский районный суд Перми с иском ООО «Звезда». За моральный вред, убытки и судебные расходы она потребовала 1 млн 52 тыс. рублей. Изучив материалы дела, судья полностью удовлетворил требования истицы, взыскав всю сумму с работодателя курьера.

Представитель компании подал апелляцию, пытаясь снять с фирмы ответственность, но Пермский краевой суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции. Как уточняется, виновник ДТП был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

