На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский завод выплатит сотруднице компенсацию за сломанный на работе копчик

В Челябинской области женщина отсудила компенсацию за сломанный на работе копчик
true
true
true
close
Shutterstock

В Челябинской области сотрудница завода получит компенсацию за сломанный на работе копчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в январе этого года. Работница поскользнулась на скользком полу на территории завода, в результате чего упала и сломала копчик. Лечение после полученной травмы продолжалось более месяца.

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, не нашла в действиях сотрудницы грубой неосторожности, которая могла привести к травме. Прокурор подал судебный иск о взыскании компенсации в пользу пострадавшей.

В результате суд удовлетворил требования, и теперь завод выплатит женщине компенсацию в 200 тысяч рублей. Предприятие пыталось обжаловать это решение, однако мероприятие не увенчалось успехом — областной суд оставил вердикт без изменений.

Ранее петербуржец отсудил у компании компенсацию за использование его фото с котенком и щенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами