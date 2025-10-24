Российский завод выплатит сотруднице компенсацию за сломанный на работе копчик

В Челябинской области женщина отсудила компенсацию за сломанный на работе копчик

В Челябинской области сотрудница завода получит компенсацию за сломанный на работе копчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в январе этого года. Работница поскользнулась на скользком полу на территории завода, в результате чего упала и сломала копчик. Лечение после полученной травмы продолжалось более месяца.

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, не нашла в действиях сотрудницы грубой неосторожности, которая могла привести к травме. Прокурор подал судебный иск о взыскании компенсации в пользу пострадавшей.

В результате суд удовлетворил требования, и теперь завод выплатит женщине компенсацию в 200 тысяч рублей. Предприятие пыталось обжаловать это решение, однако мероприятие не увенчалось успехом — областной суд оставил вердикт без изменений.

