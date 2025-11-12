На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курганский таксист похитил у молодоженов свадебный подарок

В Кургане 60-летний таксист подобрал кошелек с 205 тыс. рублей и поплатился
true
true
true
close
МВД России

В Кургане таксист подобрал чужой кошелек и стал фигурантом дела. Об этом сообщает пресс-служба Курганского линейного отдела МВД России на транспорте.

В октябре за помощью к правоохранителям обратилась гражданка Казахстана. Вместе с мужем они должны были сесть на поезд «Курган – Астана», но во время посадки девушка обнаружила пропажу кошелька, в котором лежали 205 тыс. рублей, а также миграционная карта и документ, удостоверяющий личность. Деньги подарили паре на свадьбу проживающие в России родственники, а без утерянных документов молодожены не могли вернуться на родину.

Похитителя кошелька нашли по камерам видеонаблюдения. На записи было видно, как мужчина в черном подобрал кошелек, который девушка обронила, когда совершала покупку в продуктовом ларьке, расположенном на перроне. В итоге сотрудник транспортной полиции опознал в герое видео местного таксиста, который каждый день бывает на вокзале.

60-летнего подозреваемого задержали на парковке, а в его куртке обнаружили похищенный кошелек с деньгами и документами. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее на Урале внучка подменила 500 тысяч рублей дедушки билетами из банка приколов.

