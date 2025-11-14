На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о рекордно холодном декабре

Метеоролог Семенов предрек самый холодный декабрь в России за 150 лет
Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Декабрь 2025 года может преподнести россиянам сюрприз, став одним из самых холодных за последние полтора столетия. Ожидаются обильные снегопады, охватывающие ряд областей страны, отметил метеоролог Михаил Семенов, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Первый зимний месяц 2025 года может войти в историю метеонаблюдений как один из самых аномальных за последние 150 лет. Декабрь ожидается рекордно холодным и снежным в нескольких регионах страны», – сообщил Семенов.

Эксперт объяснил, что данная погодная аномалия является следствием резкого усиления циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и активизации атмосферных фронтов, которые затронут центральные, восточные и северные части России.

В Якутии, по словам эксперта, столбики термометров могут опуститься ниже отметки в -50°C, а количество осадков превысит 200 мм. В Иркутской области ожидается до -43°C, а в Мурманске и Республике Коми — до -45°C в сочетании с порывами ветра до 30 м/с, частыми снежными буранами и количеством осадков, превышающим 100 мм.

Ранее москвичам рассказали, как долго в столице будут «температурные горки».

