На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского отказалась от голодовки в СИЗО

Жена экс-мэра Сочи отказалась от голодовки после беседы с сотрудниками ФСИН
true
true
true
close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города

Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, находящаяся в московском СИЗО № 6 (Печатники), прекратила объявленную ранее голодовку. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУФСИН России по столице.

Согласно информации источника, после разъяснений о процедуре организации свиданий, Копайгородская пересмотрела свое решение. Представители ведомства подчеркнули, что не создают препятствий для встреч матери с детьми, но для этого требуется разрешение следователя.

Причиной для объявления бессрочной голодовки послужил отказ суда в удовлетворении прошения Копайгородской о предоставлении свидания с ее несовершеннолетними детьми.

Как сообщила адвокат Елизавета Меткина, Янина Копайгородская начала голодовку 13 ноября. Юрист отметила, что за прошедшие восемь месяцев содержания под стражей ее клиентка многократно обращалась к руководству СИЗО и в Люблинский суд, подав более десяти жалоб и запросов, но все они были отклонены. Меткина особо подчеркнула, что в последнем судебном решении было указано, что психоэмоциональное состояние детей не является значимым фактором для суда.

Ранее стало известно, как экс-мэр Сочи пытался скрыть свое имущество

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами