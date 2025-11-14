Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского отказалась от голодовки в СИЗО

Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, находящаяся в московском СИЗО № 6 (Печатники), прекратила объявленную ранее голодовку. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУФСИН России по столице.

Согласно информации источника, после разъяснений о процедуре организации свиданий, Копайгородская пересмотрела свое решение. Представители ведомства подчеркнули, что не создают препятствий для встреч матери с детьми, но для этого требуется разрешение следователя.

Причиной для объявления бессрочной голодовки послужил отказ суда в удовлетворении прошения Копайгородской о предоставлении свидания с ее несовершеннолетними детьми.

Как сообщила адвокат Елизавета Меткина, Янина Копайгородская начала голодовку 13 ноября. Юрист отметила, что за прошедшие восемь месяцев содержания под стражей ее клиентка многократно обращалась к руководству СИЗО и в Люблинский суд, подав более десяти жалоб и запросов, но все они были отклонены. Меткина особо подчеркнула, что в последнем судебном решении было указано, что психоэмоциональное состояние детей не является значимым фактором для суда.

