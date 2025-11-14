На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леопард набросился на автобус с туристами и поцарапал женщину во время сафари

Сидящая в автобусе туристка пострадала от нападения леопарда на сафари в Индии
Sameer Choudhury/Shuttertstock/FOTODOM

Леопард атаковал туристический автобус во время сафари на юге Индии. Об этом сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел в четверг, 13 ноября, в биологическом парке Баннергхатта в Бангалоре, штат Карнатака. Сафари-автобус заехал в вольер с леопардами, и один из хищников запрыгнул на автомобиль. Он стал карабкаться на крышу и поцарапал своим когтями предплечье пассажирки, сидящей у окна.

У 56-летней женщины началось сильное кровотечение. Пострадавшую срочно доставили в больницу, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

«Молодые леопарды очень проворны, если автобусы замедляются или надолго останавливаются, они забираются на крышу. Именно это и произошло. Поэтому сафари на автобусах без кондиционера приостановлены на неопределенный срок до получения дальнейших распоряжений», — отметил директор парка.

Как сообщается, это уже второй инцидент с леопардами, произошедший в парке за последнее время. После того, как 15 августа 12-летний посетитель получил травму при аналогичных обстоятельствах, министр лесного хозяйства Индии Эшвар Кхандре потребовал оборудовать сафари-автобусы дополнительными защитными сетками, однако избежать нового происшествия не удалось.

Ранее леопард утащил спящую на веранде дома пенсионерку и съел ее.

