В ГД ответили, будут ли штрафовать пользователей за авторизацию через Google

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заверил в своем Telegram-канале, что представленный на рассмотрение законопроект о запрете авторизации через зарубежные сервисы, в том числе Google, не затронет рядовых пользователей сети.

«Обычных пользователей интернета это не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон» – подчеркнул депутат, добавив, что цель инициативы – дальнейшее снижение зависимости российского сегмента интернета от решений недружественных стран.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает штрафные санкции в размере до 700 тыс. рублей за нарушение правил авторизации пользователей. В соответствии с поправками к Федеральному закону №406, вступившими в силу 1 декабря 2023 года, регистрация и вход на российские онлайн-платформы с использованием иностранных сервисов, таких как Apple ID и Openai, запрещены.

Предложенный депутатами законопроект включает в себя административные штрафы для сервисов, использующих алгоритмы рекомендаций контента. К этой категории относятся, в частности, стриминговые платформы, такие как YouTube. Штрафные меры будут применяться в случаях, когда рекомендации сервиса предоставляют пользователям информацию, нарушающую российское законодательство. Первое подобное нарушение повлечет за собой штраф до 700 тыс. рублей, повторное – до 1,4 млн рублей.

Ранее оборотные штрафы за утечки убедили российские компании усилить защиту.