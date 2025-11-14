На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили обязать блогеров маркировать созданный ИИ видеоконтент

В Госдуме представили проект, обязывающий маркировать созданный ИИ видеоконтент
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов Госдумы представила законопроект, предусматривающий обязательное маркирование видеоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта, владельцами социальных сетей, видеохостингов и других ресурсов. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин.

«Мы столкнулись с огромным количеством обманом людей. То есть люди видят какого-то человека, воспринимают его как действительно реального или это под реального человека сделали. А человек это не говорил», — отметил Гусев.

В документе речь идет о нескольких элементах, которые необходимо наносить на видео. Это специальное обозначение, а также машиночитаемая метка в мета-данных — она должна указывать сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса. Как следует из текста документа, за несоблюдение требования по маркировке к распространителям контента предполагается применение штрафных санкций.

Ранее эксперт заявил, что маркировка ИИ поспособствует появлению новых мошеннических схем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами