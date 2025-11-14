В ГД предложили обязать блогеров маркировать созданный ИИ видеоконтент

Группа депутатов Госдумы представила законопроект, предусматривающий обязательное маркирование видеоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта, владельцами социальных сетей, видеохостингов и других ресурсов. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин.

«Мы столкнулись с огромным количеством обманом людей. То есть люди видят какого-то человека, воспринимают его как действительно реального или это под реального человека сделали. А человек это не говорил», — отметил Гусев.

В документе речь идет о нескольких элементах, которые необходимо наносить на видео. Это специальное обозначение, а также машиночитаемая метка в мета-данных — она должна указывать сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса. Как следует из текста документа, за несоблюдение требования по маркировке к распространителям контента предполагается применение штрафных санкций.

Ранее эксперт заявил, что маркировка ИИ поспособствует появлению новых мошеннических схем.