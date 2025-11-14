На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У крымчанки забрали двухлетнего сына, которого она поила пивом

Жительница Севастополя поила двухлетнего сына пивом и осталась без ребенка
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе изъяли двухлетнего ребенка у 20-летней матери после распространившегося в сети видео, на котором девушка дает сыну алкоголь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк уточнила, что на записи девушка дает ребенку пить из пивной банки и привлекает к курению, сопровождая все это нецензурной бранью.

«Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотические средства», — рассказала представитель ведомства.

Молодая мать отрицала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков.

По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку. Мальчика забрали из семьи и поместили в социальное учреждение.

Ранее в Краснодаре мать поила ребенка спиртным и снимала это на камеру.

