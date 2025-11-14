Россиянам объяснили, гарантирует ли качество продукта надпись «без ГМО»

Агроэксперт Березнюк: надпись без ГМО не означает, что продукт качественный

Надпись «без ГМО» не означает, что продукт качественный. Чаще всего — это просто маркетинговый инструмент, сообщил в интервью RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

При этом, по его словам, товар действительно может не содержать генетически модифицированных организмов, или их количество не превышает допустимой нормы.

«В такой продукции могут содержаться и консерванты, и усилители вкуса, и красители. Потребителям, которым важно содержимое продукта, необходимо более тщательно изучать состав на упаковке, и стараться подбирать товар с минимальным количеством синтетических ингредиентов», — отметил эксперт.

Руководитель технологической компании «Союзкомпонент» Светлана Баласанян до этого рассказала, что скрывается за этикетками с обещанием «чистого» состава.

По ее словам, часто производители хвастаются пометкой «без пальмового масла», но на деле в составе могут быть другие масла низкого качества, например, соевое или рапсовое. Также стоит избегать товаров с частично гидрогенизированными маслами — за ними скрываются трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

