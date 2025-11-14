На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, гарантирует ли качество продукта надпись «без ГМО»

Агроэксперт Березнюк: надпись без ГМО не означает, что продукт качественный
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Надпись «без ГМО» не означает, что продукт качественный. Чаще всего — это просто маркетинговый инструмент, сообщил в интервью RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

При этом, по его словам, товар действительно может не содержать генетически модифицированных организмов, или их количество не превышает допустимой нормы.

«В такой продукции могут содержаться и консерванты, и усилители вкуса, и красители. Потребителям, которым важно содержимое продукта, необходимо более тщательно изучать состав на упаковке, и стараться подбирать товар с минимальным количеством синтетических ингредиентов», — отметил эксперт.

Руководитель технологической компании «Союзкомпонент» Светлана Баласанян до этого рассказала, что скрывается за этикетками с обещанием «чистого» состава.

По ее словам, часто производители хвастаются пометкой «без пальмового масла», но на деле в составе могут быть другие масла низкого качества, например, соевое или рапсовое. Также стоит избегать товаров с частично гидрогенизированными маслами — за ними скрываются трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать хороший картофель в магазине или на рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами