Россиянам раскрыли правду, что скрывается за этикетками с обещанием «чистого» состава

Когда мы стоим перед товарными полками или посещаем онлайн-магазины, наши решения подвержены влиянию множества факторов, включая эмоциональную составляющую. Важно уметь распознавать маркетинговые ходы, чтобы не попасть под их воздействие. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Баласанян, руководитель технологической компании «Союзкомпонент».

Первый распространенный ход маркетолог — дизайн и цвет упаковки.

«Они играют ключевую роль в привлечении внимания и формировании предпочтений. Например, апельсины часто продают в красной сетке, так как оранжевый на этом фоне приобретает более насыщенный цвет и помогает создать ассоциацию с яркими и сочными фруктами. Это не значит, что товар будет вкуснее, чем фрукт на развес, зато так вы рискуете купить большее количество, чем планировали изначально», — объяснила она.

Кроме того, дизайн упаковки может включать различные элементы, такие как изображения ягод, ферм, полей или природных пейзажей. Они создают ассоциации с экологичностью товара. Это может убедить потребителя в том, что продукт является свежим, натуральным и качественным.

«Если на упаковке нарисованы ягоды — это еще не значит, что они будут и в составе. Обратите на него внимание, возможно, в нем окажется лишь подкрашенное яблочное пюре», — добавила эксперт.

Кроме этого, часто на упаковке размещают маркировки «без сахара», «без жира», «без ГМО», «без Е-добавок», при этом продукт может содержать сахарозаменители или другие компоненты.

«Производители могут использовать выразительные слова, которые ассоциируются со здоровьем, например: «натуральный», «органический», «витаминизированный», даже если продукт содержит незначительное количество таких ингредиентов. Часто в составе товаров можно увидеть надпись «ароматизатор, идентичный натуральному». В этом нет ничего опасного, однако органическим такой продукт называться не может, так как подобные ароматизаторы имеют синтетическую природу», — рассказала технолог.

Помимо прочего, пометку «натуральный/полезный/здоровый перекус» имеют сухофрукты, у которых мы редко читаем этикетку. Однако там можно найти консервант диоксид серы (E220), который признан токсичным. Если не соблюдать предельную суточную дозу, то он может оказаться опасным для здоровья.

«Иногда производитель хвастается пометкой «без пальмового масла», но на деле в составе могут быть другие масла низкого качества, например, соевое или рапсовое. Также стоит избегать товаров с частично гидрогенизированными маслами — за ними скрываются трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина», — отметила Баласанян.

Стоит обратить внимание и на обманчивые названия.

«Например, продавец может вводить в заблуждение надписью «домашние котлеты», однако в их составе нередко оказывается не только мясо. Помимо этого, в их составе встречаются пирофосфаты (Е450) и трифосфаты (Е451), которые при чрезмерном употреблении могут вызвать негативные последствия для организма», — резюмировала специалист.

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