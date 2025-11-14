На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен шорт-лист премии «Сделано в России – 2025»

«Сноб» объявил шорт-лист премии «Сделано в России – 2025»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Проект «Сноб» опубликовал шорт-лист 14-й ежегодной премии «Сделано в России». Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Экспертные советы выбрали культурные, социальные и бизнес-проекты, которые были запущены в России с октября 2024 года. Прием заявок на участие проходил с апреля.

Победители в 13 номинациях, среди которых музыка, театр, кинематограф, мода и другие, будут определены по итогам онлайн-голосования. Оно продлится до 17 ноября на странице премии. Принять участие в голосовании сможет любой желающий.

Церемония вручения премии пройдет 19 ноября в Театре Ермоловой в формате спектакля. Лауреатам вручат фирменные статуэтки.

В прошлом году среди победителей оказались сериал «Трасса», хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес», а также выставка «Журнал красивой жизни».

