В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

В Подольске пенсионер поджег в банке пиротехнику, а жена сняла это на видео

В Подольске полиция задержала двух пенсионеров после инцидента с поджогом пиротехники в здании банка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Издание уточняет, что поджигал пиротехнику мужчина 74 лет, его 73-летняя супруга снимала все на видео.

От действий пожилых людей никто не пострадал. Предполагается, что они действовали по указанию мошенников.

До этого в Москве пенсионер обогатил мошенников на 84,5 млн рублей.

Неизвестный злоумышленник звонил 78-летнему пенсионеру через мессенджер Telegram, сначала представляясь сотрудником ФСБ, а затем — Центрального банка РФ. Преступник убедил пожилого мужчину в необходимости собрать все свои сбережения для передачи их курьерам под предлогом якобы обеспечения «сохранности» денег.

В результате действий мошенников общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале мужчины помогли мошенникам украсть 9 млн рублей у пенсионерки и попались полиции.