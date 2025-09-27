На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

В Подольске пенсионер поджег в банке пиротехнику, а жена сняла это на видео
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Подольске полиция задержала двух пенсионеров после инцидента с поджогом пиротехники в здании банка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Издание уточняет, что поджигал пиротехнику мужчина 74 лет, его 73-летняя супруга снимала все на видео.

От действий пожилых людей никто не пострадал. Предполагается, что они действовали по указанию мошенников.

До этого в Москве пенсионер обогатил мошенников на 84,5 млн рублей.

Неизвестный злоумышленник звонил 78-летнему пенсионеру через мессенджер Telegram, сначала представляясь сотрудником ФСБ, а затем — Центрального банка РФ. Преступник убедил пожилого мужчину в необходимости собрать все свои сбережения для передачи их курьерам под предлогом якобы обеспечения «сохранности» денег.

В результате действий мошенников общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале мужчины помогли мошенникам украсть 9 млн рублей у пенсионерки и попались полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами