В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

В Подольске полиция задержала двух пенсионеров после инцидента с поджогом пиротехники в здании банка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Издание уточняет, что поджигал пиротехнику мужчина 74 лет, его 73-летняя супруга снимала все на видео.
От действий пожилых людей никто не пострадал. Предполагается, что они действовали по указанию мошенников.
До этого в Москве пенсионер обогатил мошенников на 84,5 млн рублей.
Неизвестный злоумышленник звонил 78-летнему пенсионеру через мессенджер Telegram, сначала представляясь сотрудником ФСБ, а затем — Центрального банка РФ. Преступник убедил пожилого мужчину в необходимости собрать все свои сбережения для передачи их курьерам под предлогом якобы обеспечения «сохранности» денег.
В результате действий мошенников общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее на Урале мужчины помогли мошенникам украсть 9 млн рублей у пенсионерки и попались полиции.